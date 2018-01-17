В николаевской воинской части для нацгвардейцев внедрят программу боевой подготовки по евростандартам

В 2018 году в воинской части 3039 Национальной гвардии Украины внедрят улучшенную программу боевой подготовки.

Об этом сообщают в воинской части.

Так, в Нацгвардии внедрят методику обучения по современным европейским военным стандартам, которая позволит солдатам совершенствовать свои умения по улучшенной программе боевой подготовки.

В сравнении с прошлыми годами порядок обучения изменится и станет более напряженным, однако это позволит закрепить полученные навыки для успешного выполнения служебно-боевых задач.

Заместитель начальника Южного территориального управления по вооружению - начальник технической части полковник Анатолий Дремко и командир воинской части 3039 полковник Александр Оксенюк во время торжественного митинга поздравили с началом нового учебного периода гвардейцев.

- Новая система обучения - это стандарты более улучшенной боевой подготовки, которая позволит сохранить Ваши жизни и качественно выполнить боевые задачи. Желаю всем вам настойчивости, старания и отличных показателей в учебе в течение следующего учебного года, - сказал Дремко.

После с личным составом провели комплексное занятие по соблюдению мер безопасности при выполнении различных задач военной службы. Отмечается, что каждая учебная точка сопровождалась показом возможных практических ситуаций и путей их предупреждения.

Ранее сообщалось, что одесский суд приговорил николаевского военного к году содержания в дисциплинарном батальоне за «самоволку» и дачу взятки.