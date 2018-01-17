«История жизни и смерти оперного певца и добровольца»: В Николаеве покажут премьеру фильма «Миф»

Во вторник, 30 января, в Николаеве в кинотеатре «MULTIPLEX» состоится премьерный показ фильма «Миф», который снят о жизни и смерти всемирно известного оперного певца и добровольца Василия Слипака.

«МИФ» это новый фильм авторов военной кинокартины «Добровольцы Божьей Четы», Леонида Кантера и Ивана Ясния, который выйдет на экраны украинских кинотеатров в январе 2018 года. Фильм рассказывает историю жизни Василия Слепака - оперного певца с мировым именем и уникальным голосом.

Василий родом из Львова, благодаря своему голосу он стал знаменитым во всем мире. Он принимал участие в Революции Достоинства, возглавлял демонстрации во Франции и в последствии присоединился к волонтерскому движению. Однако, вскоре решил оставить сцену и карьеру в Европе и пошел в ряды добровольцев. Во время выполнения боевой задачи Василий «Миф» Слепак погиб от пули снайпера.

Авторы сочетают в фильме два жанра: кино и концерт. Использовано множество архивных видео, которые показывают героя в повседневности и на сцене. Также переплетаются две сюжетные линии, подобные настолько, что забываешь, где вымысел, а где реальность.

Одна - это рассказ Джанни Родари «Джельсомино в стране лжецов» о мальчике, который имел уникальный голос и боролся ним с негодяями; а вторая - история о Василии, который положил свой голос и жизнь в борьбе за свою страну, поскольку не мог молчать.

Анимацию к фильму создал Украинский карикатурист Юрий Журавель. Режиссерский дуэт Леонида Кантера и Ивана Ясния имеет в активе уже два совместных фильма: короткий метр «Война за свой счет» и полнометражний фильм «Добровольцы Божьей Четы», который режиссеры показали в 23 странах мира на всех континентах.

Музыку для фильма «МИФ» создали и предоставили одни из лучших композиторов современности. Среди них Евгений Гальперин, который сотрудничал с Люком Бессоном и Барри Сонненфельдом и был близким другом Василия; Роман Григорьев и Илья Разумейко, представляющие современную украинскую оперу в мире вместе с формацией NOVA OPERA и Эдуард Приступа, известный на украинской сцене, как Диля.

Презентовать фильм в Николаев приедет Иван Ясний и Орест Слипак.

Премьера состоится - 30 января

Начала показа в 19:00

Кинотеатр MULTIPLEX в City Center

Адрес: проспект Центральний, 98