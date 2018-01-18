В Николаевской области военкоматы хотят заменить территориальными центрами комплектации и соцподдержки

На Николаевщине планируют создать Территориальный центр комплектации и социальной поддержки.

Об этом стало известно во вторник, 16 января, в ходе совещания по созданию территориальных центров комплектования и социальной поддержки, как новой организационно-штатной структуры.

По словам военного комиссара Виктора Мамчура, в 2017 году осуществлялась апробация функционирования территориальных центров комплектования и социальной поддержки на базе Черниговского областного военного комиссариата. Результаты эксперимента подтвердили целесообразность создания новой организационно-штатной структуры в других военных комиссариатах ВС Украины, как эффективной структуры местных органов военного управления.

В свою очередь руководитель аппарата Николаевской ОГА Юрий Гранатуров согласился, что решение по реформированию военных комиссариатов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки будет иметь только положительные последствия, так как создание подобных центров будет способствовать прозрачности в системе предоставления услуг военнообязанным, резервистам, военнослужащим, членам их семей и качественного комплектования ВС Украины.

После заместитель военного комиссара - начальник мобилизационного отдела Николаевского ОВК озвучил отдельное поручение командующего Сухопутных войск ВСУ. А начальник отделения обеспечения Николаевского ОВК предоставил информацию относительно необходимого объема средств на создание ТЦК и СП областного и районного уровней, в том числе на ремонт зданий, обеспечение помещений мебелью, средствами автоматизации и информационной поддержки.

Ранее сообщалось, что командующий войсками оперативного командования «Юг», генерал-майор Олег Вишневский выступил за создание военных судов.