Спасатели предупреждают об ухудшении погоды на Николаевщине: Сильный дождь со снегом и гололёд

На территории Николаевской области 17-18 января ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

«В связи с выходом южного циклона, в течение 17-18 января на территории Николаевской области и в Николаеве ожидаются сложные погодные условия: осадки в виде сильного дождя со снегом. Налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Усиление ветра до 17-22 м/с. По области - местами 25-28 м/с», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью в области температура будет 0-5 ° тепла, а в Николаеве - 3-5 °.

Напомним, что ранее в Николаеве ОГА отменила автобусные рейсы через Николаев и проинформировали перевозчиков о тяжелых погодных условиях.