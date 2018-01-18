Спасатели опубликовали для николаевцев памятку о безопасном купании на Крещение

Спасатели призывают жителей Николаевщины соблюдать правила безопасности во время празднования Крещения, 19 января.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной слжубы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, чтобы избежать трагических последствий после погружения в ледяную воду необходимо:

- не проводить купание в стихийных местах;

- не погружаться надолго в холодную воду, если нет предыдущего опыта, а помнить, что пребывание в ледяной воде в незакаленных людей может привести к общему переохлаждению организма и ухудшение самочувствия;

- не рекомендуется погружаться людям у которых есть противопоказания врачей,

- не заходите в воду в нетрезвом состоянии;

- не оставляйте детей у воды без присмотра;

- к воде необходимо подходить в удобной и нескользкой обуви;

- обязательно оботритесь полотенцем и наденьте сухую одежду после купания.