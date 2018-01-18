Городская власть Николаева собирается создать индустриальный парк «Энергия»

В среду, 17 января, во время заседания постоянной комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли Николаевского горсовета депутаты поддержали проект создания индустриального парка «Энергия».

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения городского совета.

По словам вице-мэра по вопросам энергоэффективности Александра Омельчука, создание такого парка входит в перечень мероприятий программы «Теплый Николаев»

- В течение года мы работали над этим вопросом. Индустриальный парк создается в несколько этапов. После прохождения регистрации в Министерстве экономики с участием депутатского корпуса определяется управляющая компания. На данном этапе мы выносим два решения. Первое решение связано с утверждением проекта землеустройства. Второе решение направлено на создание индустриального парка и утверждения его концепции, - сказал вице-мэр Александр Омельчук.

Директор Центра энергоэффективности Юрий Гусаков напомнил, что индустриальный парк является территорией, в пределах которой участники могут осуществлять свою деятельность и получать преференции, предусмотренные законодательством. По его словам, процесс управления индустриальным парком будет осуществляться городским советом через управляющую компанию.

- В первую очередь, он интересен отменой ввозной пошлины на импортное оборудование, преференциями при обустройстве территории, освобождением от паевого участия в развитии инфраструктуры. Кроме того, к территории, где располагается индустриальный парк, уже подведены коммуникации, - сказал Юрий Гусаков, отметив, что Николаев имеет выгодное географическое расположение, что вызывает дополнительный интерес у инвесторов.

Но дивиденды от создания индустриального парка могут получить не только инвесторы. От реализации такого проекта свои выгоды получит и город. Так, например, за 6 лет в Николаеве могут создать около 1,8 тысячи рабочих мест, а поступления в городской бюджет от единого социального взноса могут составить почти 30 миллионов гривен. Кроме того, создание индустриального парка будет стимулировать развитие потребительского рынка и смежных отраслей.

Выслушав докладчиков, члены комиссии поддержали идею создания индустриального парка «Энергия» и рекомендовали вынести проект решения «О создании индустриального парка «Энергия» и утверждение концепции его развития» на рассмотрение сессии городского совета.

Отметим, что речь идет об обустройстве индустриального парка в Корабельном районе города, при этом в июле 2017 года, депутаты горсовета своим решением уменьшили данный участок на 20 гектаров, выделив их киевской фирме ООО «ЭКО ЭНЕРДЖИ ПРО» под строительство солнечной электростанции. На момент решения, данная фирма существовала только два месяца.