Студенты НУК и волонтеры всемирной организации CAMPUS устроили Новогодний праздник для семей воинов АТО

В воскресенье, 14 января, филиал всемирной организации Campus в Николаеве совместно с Национальным университетом кораблестроения имени адмирала Макарова реализовали для детей и семей воинов АТО Рождественскую сказку.

Об этом сообщают в НУК им. Адмирала Макарова.

Так, лидер организации Campus, капеллан 36 бригады Евгений Минин, и.о. ректора НУК, профессор Владимир Блинцов и руководитель Центра европейской интеграции НУК Ростислав Рыжков поздравили с новогодними и рождественскими праздниками больше 900 присутствующих, 320 из которых дети в возрасте от 5 до 13 лет.

По словам Блинцова, подобное мероприятие с участием будущих абитуриентов происходило впервые на его памяти, а он с удовольствием пообщался с детьми и их родителями.

- Для университета очень важны подобные мероприятия, с самого начала конфликта на Востоке мы всячески поддерживаем защитников нашей Родины. В настоящее время, в НУК обучается около 100 воинов АТО по разным формам обучения и специальностям и для нас это большая честь и большая ответственность. Также, в прошлом году в НУК был открыт уникальный музей АТО, который ежедневно выполняет воспитательную и патриотическую миссию. Мы работаем на нашу общую победу, на наше общество, на нашу страну и на нашу молодежь в первую очередь. НУК очень благодарен Campus Ukraine за то, что они выбрали именно наше учреждение в качестве базы для такого хорошего дела,- рассказал и.о. ректора НУК.

Благодаря 40 волонтерам Campus и НУКа, которыми выступили студенты, преподаватели, жены и вдовы воинов АТО, для детей создали три развлекательно-обучающие платформы, в которых под наблюдением волонтеров и под руководством тренеров и лекторов, они провели два часа своего времени, изготавливая рождественские аппликации, играющие в развивающие игры, танцуя и слушая рождественские истории.

Стоит отметить, что мастер-класс по аппликации для участников провела вдова украинского военнослужащего Станислава Карачевского – Ольга Карачевская, а в организации мероприятия помогал воин 79-аэромобильной бригады Андрей Квасов. Для комфорта детей, университетом были предоставлены теплые аудитории Студенческой республики и необходимое современное оборудование.

- Мы очень рады, что именно наш университет выбрали для проведения такого светлого и доброго мероприятия. Дети –это наше будущие и будущее нашего государства. Мы должны взращивать в них правильные патриотические и человеческие ценности, воспитывать их в позитивной и благоприятной среде. Надеюсь, что это мероприятие останется в памяти детей на долгие годы. В свою очередь хочу сказать, что НУК и в дальнейшем с радостью будет принимать участие подобных благородных инициативах и всячески помогать в их реализации, - отметил руководитель Центра Европейской интеграции НУК Ростислав Рыжков.

Пока дети были заняты активным отдыхом, Евгений Минин рассказал родителям о традициях Рождества, провел конкурсы и викторины. Во время мероприятия всех присутствующих угощали чаем, кофе, какао с маршмеллоу и различными сладостями.

Для того чтобы мероприятие осталось в памяти у детей и их родителей на долго, волонтёры из Campus подготовили две рождественские фотозоны, которые находились в свободном доступе и каждый желающий мог во время встречи сделать семейные фото. После конкурсов и интерактивов, каждый ребёнок получил приятные подарки от организаторов.