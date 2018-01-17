В случае сильных снегопадов в Николаеве могут временно отменить занятия в школах

Заместитель городского головы Юрий Степанец, сообщил, что в случае сильного снегопада в Николаеве городской совет отменит посещение школ.

Об этом он заявил во время брифинга в пресс-центре горсовета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- Что касается школ, мы подготовили распоряжение заранее. Если, все таки завтра будут очень плохие погодные условия, то я думаю, нас поддержит секретарь городского совета (Татьяна Казакова, - ПН) - подпишет распоряжение, мы соберем комиссию специальную для этого в оперативном режиме и отменим посещение школ. Опять же если будут очень плохие погодные условия – снежные завалы и снегопады, - сообщил Степанец.

О возможной отмене занятий будет известно завтра, исходя из погодных условий.

Напомним, что спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий на территории Николаевской области 17-18 января, ожидается сильный дождь со снегом и гололед.