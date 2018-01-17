«Будет перерасчет тарифов», - вице-мэр Степанец об отключении тепла в центре Николаева

Заместитель мэра Николаева по вопросам ЖКХ Юрий Степанец принес свои извинения жителям домов по улице Московской за отключение теплоснабжения, а также заявил, что управление будет настаивать на перерасчете тарифов за теплоэнергию.

Об этом стало известно во время брифинга в пресс-центре горсовета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Степанец извинился перед жителями домов по улице Московской, что пообещал устранить аварию без отключения тепла, но, к сожалению, это не удалось.

- Мы его ночью отключили и сегодня снова пришлось его отключать, потому что те хомуты, которые мы ставили на место порыва, не выдерживают напора воды. Решили уже не экспериментировать с этими хомутами, сделали вырезку, сейчас там наваривают латку, которая будет держать горячий напор воды и сегодня будет включено тепло по этой линии на улице Московской, - сообщил Степанец.

При этом Степанец заверил, что департамент ЖКХ будет настаивать на пересчете тарифов за теплоэнергию для абонентов, которые проживают по этому адресу.

- Если люди не получали двое суток тепло, то естественно будет перерасчет, однозначно, - отметил он.

По словам вице-мэра, ТЭЦ сама заинтересована в быстром ремонте, так как при порыве теплосетей они теряют много воды и несут большие убытки, которые выплачивают за свой счет.

Отметим, что Степанец никаких гарантий длительности эксплуатации такой латки не дал, но заявил, что масштабные ремонтные работы будут проводиться уже весной.

- Я смотрю по тепловикам и гарантировать ничего нельзя. Я вчера выступил с заявлением, что ремонтные работы будут вестись без отключения тепла, но пришлось его отключать. Со слов директора предприятия, 80-90% что латка выдержит свои функции и до весны она продержится. Весной этот участок они будут повторно раскапывать, и будут полностью менять трубы, - отметил он.

Напомним ранее сообщалось, что в Николаеве в среду, 17 января, из-за ремонтных работ подающего трубопровода, будет временно приостановлено теплоснабжение домов от улицы Дунаева до улицы Адмиральской. При том, что вице-мэр по вопросам ЖКХ сообщал, что в ходе ремонтных работ отопление отключать не будут.