Из-за непогоды в Николаеве возможны обрывы электросетей, мэрия просит граждан отнестись с пониманием

В случае ухудшения погодных условий на территории Николаева возможны обрывы линий электропередач.

Об этом 17 января во время брифинга в пресс-центре горсовета сообщил вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец.

По его словам, из-за непогоды есть вероятность обледенения воздушных линий электропередач и их обрыв.

- Самое страшное, что может быть завтра - это обледенение и в результате обрывы линий электропередач, - сообщил Степанец.

При этом он отметил, что с ПАО «Николаевоблэнерго» работы проведены и предприятие будет дежурить в круглосуточном режиме. Также, Степанец попросил николаевцев отнестись к возможным проблемам с пониманием.

- Прошу отнестись граждан к этому с пониманием. Хоть у нас и задействована масса техники и много людей, невозможно делать все одновременно в разных местах. Будем максимально устранять аварии, чтобы граждане меньше чувствовали неудобства, - уверил чиновник.

Напомним, что спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий на территории Николаевской области 17-18 января, ожидается сильный дождь со снегом и гололед.