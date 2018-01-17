«Собачий вальс»: В сети появился ролик, где Генпрокурор Луценко танцует со своим питомцем

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко устроил танцевальную импровизацию вместе со своей бернской овчаркой Черчиллем.

Соответствующее видео размещено на видеохостинге YouTube, передает «NikLife».

Так, можно увидеть как Луценко пустился в пляс вместе со своей собакой. Хозяин держал питомца за передние лапы, и кружил вокруг нее под музыку. В конце этюда прокурор поцеловал Черчиля, по видимому в благодарность за танец. Примечательно, что в самом начале главный герой ролика поинтересовался снимают ли его. При этом, делала это, по всей видимости женщина, так как за кадром на протяжении всего видео был слышен женский голос и смех.

Стоит отметить, что видео было опубликовано без описания, и поэтому остается неизвестным, в каком доме происходили такие веселые танцы.

Напомним, что в день празднования своего 51-летия, в 2015 году, в семье Юрия и Ирины Луценко появился щенок бернской овчарки Черчилль. Об этом на свое странице в Facebook рассказал сам генпрокурор, тогда еще нардеп президентской партии.

До этого у супругов жил только кот Кузьмич – американский мейн-кун окраса черный табби.

Псы такой породы обычно достигают 70 см роста и 50 кг веса. Они добродушны, легко обучаемы, очень преданны хозяину. Это, собственно, и можно и заметить в ролике.