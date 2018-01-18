«Заводский суд города Николаева нельзя назвать справедливым судом демократической страны», - «ОБ» о «деле Копейки»

Заводский суд города Николаева нельзя назвать справедливым судом демократической страны.

Такое заявление сделала фракция Оппозиционный блок в Николаевском городском совете, комментируя судебное заседание по избранию меры пресечения депутату горсовета Игорю Копейке.

Напомним, 15 января в Николаеве за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали Игоря Копейку и еще четыре человека. Сообщалось, что в материалах соответствующего уголовного производства фигурируют директор департамента ЖКХ Андрей Палько, а также его заместитель, депутат от «Самопомощи» Александр Репин. В среду, 17 января состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения фигурантам «дела Копейки», однако решение так и не было принято по причине отвода судьи.

«Фракция Оппозиционный блок в Николаевском городском совете категорически не согласна с обвинениями, которые предъявлены нашему депутату Игорю Копейке, его сыну и его помощнику. Мы понимаем, что у стороны обвинения нет и не может быть абсолютно никаких доказательств их вины, а есть только голословные обвинения», - завили «оппозиционеры».

При этом, в «Оппозиционном блоке» усомнились в том, что следственный судья, которая избирала меру пресечения всем фигурантам уголовного производства может объективно принимать решения.

«Мы категорически не согласны с тем, что дело рассматривает судья, которая ранее санкционировала все обыски в данном производстве, так как она не может объективно принимать решение. Этот процесс очередной раз доказывает, что судебная система в нашей стране уничтожена и находится под ручным управлением прокуратуры. В таких условиях сложно рассчитывать на справедливое рассмотрение дела по сути. Но мы будем продолжать бороться в судах и поддерживать нашего однопартийца Игоря Копейку, который однозначно невиновен», - говорится в сообщении.

Также в «ОБ» заявили, что Заводский суд города Николаева нельзя назвать справедливым судом.