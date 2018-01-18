Ситуация с заболеванием гепатитом А в Николаеве: В больницах 65 человек, у 56 – диагноз подтвердили

По состоянию на 18 января в николаевских больницах находится 65 человек с подозрением на гепатит А, у 56 из них – диагноз подтвержден.

Соответствующие данные опубликовало управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

«В областной инфекционной больнице находятся 50 пациентов. Из них подтвержден диагноз у 45 человек. В 6 случаях – снят диагноз. Выписано 17 человек. Еще 15 детей находятся в областной детской инфекционной больнице, диагноз подтвержден у 11 детей, в одном случае - диагноз снят, выписано 6 пациентов», - говорится в сообщении облздрава.

Напомним, ранее сообщалось о том, что, по информации медиков, момент распространение вирусного гепатита А в Николаеве спадает, но есть вероятность второй волны.