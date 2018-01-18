В Николаеве из-за неисправного радиатора полыхал столярный цех в подвале

Поздно вечером в среду, 17 января, на улице Лескова Заводского района Николаева произошел пожар в подвальном бытовом помещении двухэтажного столярного цеха.

Об этом сообщили в главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Как отмечается в сообщении, информация о пожаре поступила в 23:34 на линию «101»

«О данном происшествии спасателей сообщил охранник, который на ранней стадии обнаружил возгорание. По сигналу выехали пять отделений пожарно-спасательных частей города и дежурная смена оперативно-координационного центра управления. Дополнительно привлекался автомобиль обеспечения аварийно-спасательного отряда специального назначения», - отмечается в сообщении.

По указанной информации, установлено, что возгорание произошло в результате нарушения правил технической эксплуатации электробытовых приборов, из-за неисправности масляного радиатора. Огнем охватило помещение цеха на площади 150 кв.м.





«Силами спасателей пожар в 00:30 локализован и в 01:00 ликвидирован на той же площади. От ГСЧС привлекалось 28 человек личного состава и 7 единиц техники. На месте работала аварийная бригада ПАО «Николаевоблэнерго» и сотрудники полиции», - добавили в управлении.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Николаеве из-за пожара в жилом доме эвакуировали 47 человек.