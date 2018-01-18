Из-за вспышек гепатита «А» и кори заболевших простудой николаевцев принимают в горбольнице №1

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Жителей Николаева, заболевших простудой принимают в горбольнице №1,  так как инфекционная больница принимает больных гепатитом «А» и корью.

Об этом в ходе сессии Николаевского горсовета сообщила начальник управления здравоохранения Ирина Шамрай. 

По ее информации, на сегодняшний день в городе Николаеве корью болеют десять взрослых и трое детей. Что касается детей, то один ребенок - ученик 56 школы, второй учится в частной школе искусств, а третий в ПТУ№5. 

В то же время, было зафиксировано 98 случаев заболевания гепатитом «А», в том числе у 22 детей. Подтверждено 73 случая заболевания, из них 17 - у детей. На данный момент в стационаре находятся 65 человек: 50 взрослых, 15 детей.

При этом по словам Шамрай, по сей день источник заболевания не выявлен. 

Напомним, ранее сообщалось о том, что, по информации медиков, момент распространение вирусного гепатита А в Николаеве спадает, но есть вероятность второй волны.

Александра Ющишена-Вязникова

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русскийобщество