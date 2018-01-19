Николаевские спасатели на Крещение устроят дежурство возле водоемов

В период празднования Крещения спасатели Николаевщины будут обеспечивать безопасность граждан у водоемов.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Спасатели будут не только нести службу в усиленном режиме, но и дежурить возле водоемов – как в «официальных», так и в «неофициальных» местах для купания. С привлечением специальной техники спасатели будут дежурить на нижней набережной бульвара имени Адмирала Макарова, набережной яхт-клуба и в зоне отдыха «Намыв».

Также по Николаеву будут обеспечивать безопасность у водоемов на спортивной базе «Динамо», пляже «Чайка», возле источника в парке «Богоявленский». Дополнительно в каждом районе области спасатели будут дежурить в традиционных местах для купания.

«Если вы придерживаетесь традиций празднования Крещения, выберите для купания место, где дежурят спасатели! В случае возникновения нестандартной ситуации это может уберечь жизнь! Помните, вода не прощает ошибок, а ледяная вода – тем более!» - обратились спасатели к николаевцам.

Напомним, что ранее спасатели опубликовали для николаевцев памятку о безопасном купании на Крещение.