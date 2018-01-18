Чиновникам запретили выезжать из регионов пока идет снег

Кабинет министров обязал руководителей областных государственных администраций, районных государственных администраций и местного самоуправления не покидать пределы областей на время непогоды.

Об этом сообщает «Правительственный портал».

- Преодоление последствий и оперативное реагирование — ваша прямая обязанность! Достаточно сложной является ситуация в южных областях, где 17-19 января ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров. Поэтому, кроме расчистки транспортных магистралей, в первую очередь должны быть задействованы все энергетические службы областей для своевременного восстановления электросетей, — отметил вице-премьер, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко во время заседания штаба ГСЧС.