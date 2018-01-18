В Николаевском Центре развития местного самоуправления на Дне открытых дверей обсудили децентрализацию

В Николаевском Центре развития местного самоуправления в четверг, 18 января, состоялся День открытых дверей.

Об этом сообщает корреспондент Преступности.НЕТ.

Так, в ходе пресс-брифинга на котором присутствовало руководство центра, Николаевской ОГА и Николаевского областного совета присутствующие смогли обсудить реформы децентрализации.

По словам директора Центра развития местного самоуправления Валентина Бойко за 2017 год они провели более ста разнообразных по тематике мероприятий, в которых взяли участие около 3 тысяч участников. В том числе рабочие встречи, круглые столы, тренинги и семинары.

- На протяжении 2017 года Николаевский центр развития местного самоуправления работал с разными целевыми аудиториями. Это потенциальные объединенные территориальные громады, города и села, которые находятся в начале или планируют процесс объединения. Это сейчас громады Новоодесского, Березнеговатского и Снигиревского района в активной фазе, новосозданные ОТГ перед которыми стал вопрос проведения первых сессий, формирования совета, структуры исполкома, принятия бюджета и планирования, - рассказал Бойко.

Александр Кушнир Валентин Бойко, Михаил Димитров Александр Каражей

Также он отметил, что в 2015-2016 годах в Николаевской области прошли выборы в 19 территориальных громадах, в 2017 году - ещё в 9. И сейчас только Вознесенская громада ожидает решения центральной избирательной комиссии о назначении первых выборов.

- На 1 января 2018 года в Николаевской области создано 29 объединенных территориальных громад, в 28 из которых прошли первые выборы главы и депутатского корпуса. В 14 районах из 19 существуют ОТГ. 102 громады объединились, из 313 имеющихся в области до проведения реформы, а это 32,5% от общего количества базового уровня по состоянию на 1 января 2015 года. Площадь территории под ОТГ составляет 8 тысяч 917 квадратных километров. Это почти 40% от площади области, - подчеркнул директор центра.

В свою очередь вице-губернатор Александр Кушнир рассказал, что центр существенно помогает Николаевской ОГА и является площадкой для встречи громад и обмена опытом.

- Могу сказать, что за прошлый год громада дополнительно за счет децентрализации получила больше 300 миллионов гривен. И это без учета больше 90 миллионов гривен инфраструктурной субвенции, которая выделялась. Реформа децентрализации предоставляет существенный ресурс или инструмент громаде. Задача, которую видит ОГА, так же как и центр, это помочь громадам правильно воспользоваться этим инструментом. Мало иметь деньги, нужно уметь их правильно использовать, - заявил он.

В тоже время Кушнир отметил, что помимо достижений децентрализации, есть еще и негативные моменты.

- Итоги года показывают, что не все смогли правильно использовать инструмент. И, к сожалению, часть денег были и будут возвращены, - сказал он.

Стоит отметить, что по общенациональному рейтингу областей касательно регионального формирования Николаевская область занимает 8 место из 20.

Напомним, что в конце мая в Николаеве открыли Николаевский региональный Центр развития местного самоуправления.