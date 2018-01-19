В Первомайске горела кровля хозпостройки: спасатели не допустили распространения огня на жилой дом

В среду, 17 января в Первомайске горела кровля хозяйственной постройки, спасатели ликвидировали пожар и не допустили переброса огня на жилой дом.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Пожар произошел на территории частного домовладение по улице Пригородная. На место выезжал дежурный караул 23 Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию пожарные установили, что горит кровля хозяйственной постройки, в которой хранились дрова. В свою очередь пожарные не допустили переброса пламени на рядом расположенный двухэтажный жилой дом.

В 23:22 пожар локализован, 23:40 - ликвидирован на площади 15 метров квадртаных, его причина устанавливается.

К тушению привлекались три человека личного состава и одна единица техники.

Напомним, что в понедельник, 15 января, в поселке городского типа Веселиново Николаевской области спасатели потушили пожар на территории частного домовладения.