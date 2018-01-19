Правительство Швеции планирует раздать гражданам брошюры с описанием действий в случае вооруженной агрессии РФ

В конце весны правительство Швеции разошлет гражданам 4,7 миллионов брошюр под названием «Если наступит кризис или война», в которых будут описаны их действия в случае внешней вооруженной агрессии, в частности со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщает Лига, ссылаясь на Financial Times.

По мнению властей к потенциальному вооруженному конфликту должна быть готова не только армия, но и население. Поэтому буклеты будут содержать информацию о том, как граждане могут поспособствовать «тотальной обороне» и обеспечить свои базовые потребности в воде, пище и обогреве в холодный сезон. Также там описываются другие угрозы для государства, такие как кибератаки, терророзим и климатические изменения.

«Публикация буклета произойдет на фоне усиления дебатов в Швеции на темы обороны и безопасности, а также угрозы со стороны России и необходимости присоединения к НАТО», - говорится в статье.

По словам руководителя проекта в Шведском агентстве гражданского долга Кристины Андерссон такие выражения как «тотальная оборона» и «критический уровень тревоги» правительство не использовало в последние 25-30 лет, поэтому осведомленность граждан в том, как действовать в случае начала войны или кризиса очень низкая.

Отмечается, что в последний раз шведы обнаруживали в своих почтовых ящиках такие инструкции 57 лет назад - в 1961 году, хотя внутренний вариант «для правительства» выпускался до 1991 года. Сейчас же несколько министров в левоцентристском правительстве на неделе заявили, что вторжение в страну «маловероятно», что «разгневало людей в системе обороны».

«То, что казалось немыслимым еще пять лет назад, больше не немыслимо, пускай и кажется маловероятным. Это (официальное признание того, что опасность вполне реальна, - ред.) имеет очень разные последствия для политики», - заявил директор Российской программы в Шведском институте международных отношений Мартин Краг.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин назвал возможное вступление Швеции в НАТО «дополнительной угрозой» и при этом несколько раз повторил, что РФ не будет нападать на Швецию.