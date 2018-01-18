Депутаты Николаевского горсовета не захотели узнать, как потратили 24 миллиона гривен субвенции на аэропорт

Депутаты Николаевского городского совета не поддержали предложение запросить у Николаевской областной государственной администрации отчет о том, на что именно были потрачены 24 миллиона гривен, которые были выделены в качестве субвенции на восстановление аэропорта.

Об этом свидетельствуют результаты голосования, которое состоялось в четверг, 18 января.

Так, во время обсуждения повестки дня, глава фракции «Самопомощь» Федор Панченко зачитал депутатский запрос на адрес Николаевской областной государственной администрации. В своем запросе Панченко попросил ОГА предоставить Николаевскому горсовету полный отчет о том, куда была потрачена субвенция в размере 24 миллионов гривен, выделенная на восстановление аэропорта.

- Просим вас до 30 января 2018 года предоставить отчет об использовании субвенции из городского бюджета на ремонт николаевского аэропорта. К отчету прошу предоставить информацию: на что именно были потрачены деньги субвенции, какие именно работы были выполнены за счет субвенции, копии документов о проведении конкурсных процедур по определению исполнителей работ, копии договоров с подрядчиками и копии актов выполненных работ, – зачитал выдержку из своего запроса депутат.

Выслушав Панченко, Казакова поставила предложение Панченко на голосование, однако депутатам не хватило голосов, чтобы внести его в повестку дня.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в середине лета прошлого года, депутаты и чиновники Николаевского городского совета съездили на фуршет в аэропорт посмотреть на то, как завершены работы по восстановлению взлетно-посадочной полосы. После этого, в середине сентября депутаты внесли изменения в бюджет Николаева и выделили 24 миллиона на восстановление аэропорта.

Как известно, на восстановление Николаевского аэропорта немалые суммы денег были выделены и районными советами области. После того, как директор николаевского аэропорта был задержан на взятке, часть депутатов Николаевского городского совета выступили с предложением уточнить, как ОГА распорядилась городскими 24 миллионами, однако их предложение не нашло поддержки среди депутатского корпуса. Позже, комментируя необходимость запросить отчет о потраченных на восстановление аэропорта средства, и.о. мэра Николаева Татьяна Казакова заявила, что ей не до проверки использования этих 24 миллионов гривен, так как существует много нерешенных текущих дел.