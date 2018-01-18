На Николаевщине планируется создание четырех госпитальных округов

В Николаевской области планируется создание четырех госпитальных округов, в которые войдут 700 тысяч жителей и семь прилегающих районов.

Об этом сообщила начальник управления здравоохранения городского совета Ирина Шамрай в ходе 34 сессии Николаевского городского совета, состоявшейся 18 января.

По словам Шамрай, на сегодняшний день Кабмином Украины госпитальные округа не утверждены. Однако, согласно предварительному разделению в Николаевской области планируется создание четырех госпитальных округов с прилегающими районами.

Так, к госпитальному округу №3 с центром в Николаеве присоединится Снигиревский, Березнеговатский, Новоодесский, Витовский, Березанский, Очаковский, Николаевский районы, в который войдут около 700 тысяч жителей.

«Как только Кабинет Министров Украины примет постановление об утверждении госпитальных округов, сразу же будет вынесен на сессию Николаевского городского совета вопрос о создании госпитального совета в количестве не менее 14 человек, которая будет разрабатывать план развития госпитального округа, а также утверждать другие функциональные вопросы», - объяснила Ирина Шамрай.

Напомним, что в Николаеве в рамках организации госпитального округа планируется деятельность двух больниц интенсивного лечения: на базе БСМП и на базе городской больницы №3, за которыми будут закреплены жители районов области.

Ранее сообщалось, что в августе 2017 года Николаевская ОГА подала в Министерство здравоохранения Украины письмо, в котором было предложение по созданию четырех госпитальных округов в области.