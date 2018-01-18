Благодаря случайно купленному билету украинка в США выиграла в лотерею $5 миллионов

46-летняя эмигрантка из Украины Оксана Захарова, проживающая в городе Еджвотер (штат Нью-Джерси, США) благодаря ошибке продавца лотереи выиграла в лотерею 5 миллионов долларов.

Об этом сообщает ТСН.

По информации USA Today, женщина попросила клерка в супермаркете Манхэттена (Нью-Йорк) продать ей билет за 1 доллар, но вместо этого он выбил билет стоимостью в 10 долларов. По условиям лотереи Set for Life, главному победителю полагается 5 тысяч долларов еженедельно в течение всей оставшейся жизни.

- Когда клерк вручил мне не тот билет, мне стало плохо, поэтому я решила просто купить его, — рассказала Захарова.

По ее словам, несколько недель она фактически использовала билет в качестве закладки, а потом решилась стереть защитное поле.

- Я никогда ничего не выигрываю. Была убеждена, что этот билет — подделка. То, что это правда, и это произошло со мной, я осознала в офисе оператора лотереи, — говорит Захарова.

Выигрыш будут выплачивать частями: разовая выплата в размере 60 тыс. долларов (после уплаты налогов — 39 тыс. долларов) и в течение следующих 19 лет – ежегодно по 260 тыс. долларов (после уплаты налогов – 172 тыс. долларов). Двадцать лет спустя и до конца ее жизни ежегодная выплата составит 172 тыс. долларов.

Часть денег женщина планирует потратить, чтобы отдохнуть с детьми на Багамах, а остальные планирует потратить на оплату их высшего образования.

Напомним, ранее в США двое неизвестных выиграли в лотерею более миллиарда долларов.