«В золоте и с диваном»: в российском университете нашли VIP-туалет для проректоров

В Уральском Государственном Экономическом университете в России появился VIP-туалет, отделанный в лучших традициях Пшонки и Януковича. Для студентов он закрыт, им могут пользоваться только преподаватели и ректор.

Соответствующие фото разместил у себя в Facebook пользователь с ником Lex Looter.

Стены в уборных отделаны позолотой, повсюду мрамор и лепнина. В комнатах установлены мягкие пуфики, изящные светильники и картины.

В женском туалете на зеркале красуется афоризм итальянской актрисы Софи Лорен: «Женщина, твердо уверенная в своей красоте, сумеет, в конце концов, убедить в ней всех остальных».

Отмечается, что туалеты расположены на третьем этаже вуза, где сидят проректоры. Остальные туалеты, предназначенные для студентов, а также большая часть аудиторий университета находятся в плачевном состоянии.

Как сообщает Telegram-канал Mash, все это великолепие подарили преподавателям двое местных бизнесменов. Они выпускники этого университета и таким образом решили поблагодарить своих преподавателей.

А вот фото туалета для студентов данного ВУЗа.

Напомним, в Киеве ректор сделал себе ремонт на 270 тысяч гривен за счет вуза.