Жительница Николаева возмутилась, что автобус в Матвеевку опоздал и сломался: «Чтобы добраться до центра уходит по три часа»

В Николаеве утром 18 января на полдороге сломался автобус №54, который перевозит пассажиров из микрорайона Матвеевка. При этом он сломался на трассе, и пассажирам пришлось ловить попутки.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказала жительница Матвеевки Наталья.

«Сколько не обращайся к городским властям, сколько не публикуй гневные посты, а воз и ныне там. Каждый день, чтобы уехать на работу или с работы, нужно пройти некий квест».

«Утром автобус, который по расписанию должен отправляться в 8:50, по непонятным причинам отправился из Матвеевки в 9:04. И никого не волнует, что людям нужно ехать на работу и расписание, вывешенное в автобусах – единственный способ спланировать свой день. Ранее, спросив у кондуктора, почему постоянно нарушается график, получали возмущённый ответ: «Что вы хотите, это приблизительное расписание!». Может тогда и стоимость проезда считать приблизительной?» - сообщает женщина в своем письме.

Вскоре автобус поломался на повороте на трассу – «просто остановился и все». По словам автора письма, все пассажиры были вынуждены покинуть автобус и «надеяться только на себя и на неравнодушных водителей, которые останавливались и подбирали людей».

«В итоге, чтобы проехать 15 километров до центра города, уходит 2,5-3 часа. Сколько ещё это будет продолжаться? Хочется, чтобы общественность и наши власти знали: мы устали от такого отношения. Мы платим полную стоимость проезда, установленную законом, и хотим получать полную услугу, а не приблизительную. Неужели для того, чтобы нормально ездить, нужно идти на крайние меры – перекрывать трассу или пикетировать горсовет?» - пишет Наталья.

Напомним, что ранее жители Матвеевки просили городской совет принять меры, чтобы наладить нормальные пассажирские перевозки в их микрорайон. Маршрут №54 «Матвеевка – Железнодорожный вокзал» обслуживает фирма «Евротранстехсервис». Ранее жительница Матвеевки сообщала, что руководитель «Евротранстехсервиса» Вячеслав Кащенюк, который ранее возглавлял управление транспорта Николаевского горсовета, назло тому, что пустили пробный автобус №183, снял с 54-го маршрута часть подвижного состава.