«На стадии завершения», - начальник горздрава Шамрай о введении электронного реестра пациентов в Николаеве

В Николаеве создание электронного реестра пациентов находится на завершающей стадии.

Об этом в пятницу, 19 января, во время брифинга рассказала начальник управления здравоохранения городского совета Ирина Шамрай.

По ее словам, все необходимое есть, управление закупило все компьютеры, а медицинский персонал на стадии обучения.

- Подготовка электронного реестра пациентов находится на завершающей стадии. На данный момент у нас можно записаться в электронную очередь в ЦПМСП № 2, № 5, - сказала Ирина Шамрай.

При этом она ответила, что работы, связанные с подготовкой электронного реестра пациентов в семи центрах первичной медико-санитарной помощи, которые находятся на территории города, будут завершены в 1 полугодии 2018 года.

Напомним ранее сообщалось, что семь лечебных учреждений Николаева до 1 января смогут подключиться к системе «Helsi.me», которая предусматривает внедрение электронного реестра пациентов и электронную очередь для записи к врачу.