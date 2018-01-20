«Обеспечены на 100%»: в горздраве уверяют, что в Николаеве есть вакцины от столбняка и дифтерии, также в наличии вакцина от бешенства

Николаев полностью обеспечен вакциной от дифтерии и столбняка, а также в наличии в аптечных сетях города есть вакцина против бешенства.

Об этом 19 января, сообщила начальник управления здравоохранения Ирина Шамрай во время брифинга в пресс-центре Николаевского горсовета.

- Город Николаев обеспечен вакциной против дифтерии и столбняка на 100%, на сегодня за местом проживания каждый получить прививку. Каждые 10 лет всем жителям города проводится такая процедура, - сообщила руководитель управления.

Однако, из-за того, что ранее медицинские учреждения не были обеспечены этой вакциной, количество привитого населения снизилась до 45%. Что в свою очередь, не дает возможности поддерживать коллективный иммунитет, и могут возникать случаи заболеваемости дифтерией и столбняком.

По ее информации, последний случай заболеваемости был зафиксирован в декабря 2017 года у 77-летнего жителя Нового Буга, он проходил лечение в областной больнице.

- Каждый николаевец, независимо от возраста, может обратиться в медицинское учреждение по месту жительства и получить прививку, вакцина бесплатная, защитив себя от этих опасных инфекций, - добавила Ирина Шамрай.

Также, она сообщила, что в николаевских аптеках появилась сыворотка от бешенства «Индираб» и катастрофических ситуаций в случае укуса собак не предвидится.

Напомним, что в связи с заболеваемостью корью николаевцев призывают вакцинировать своих детей.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине есть вакцина от бешенства, но нужно провести ее перераспределение по медучреждениям области и пополнить запасы.