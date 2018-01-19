В Николаевской области непогода не привела к чрезвычайным ситуациям, - ОГА

На Николаевщине в период ухудшения погодных условий не было чрезвычайных ситуаций.

Об этом заявил зампредседателя ОГА Валентина Гайдаржи в ходе заседания штаба по обеспечению бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения населения в зимний период 2018 и реагирования на осложнение погодных условий в пятницу, 19 января.

Так, в своих докладах о ситуации на вверенных территория члены штаба рассказали, что за минувшие сутки наиболее остро ухудшение погоды повлияло на Кривоозерщину. Также произошли локальные отключения света в 5 населенных пунктах в Первомайском, Кривоозерском и Доманевском районах.

Отмечается, что сейчас местные власти городов и районов работают над устранением последствий непогоды. Однако Гайдаржи отметил, что с поставленной задачей все справились, ведь чрезвычайных ситуаций не было.

В то же время в патрульной полиции Николаева сообщили, что их руководство в четверг, 18 января, провело обследование наиболее пострадавших от непогоды автодорог. Полицейские проехали по главным трассам Новоодесского, Вознесенского, Первомайского, Врадиевского и Кривоозерского районов.

«Худшая ситуация сложилась на автодороге М-05 «Киев - Одесса», на которой в течение суток было введено ограничение на движение грузовых автомобилей - снег там не прекращался с самого утра, поэтому десятки грузовиков были вынуждены переждать непогоду на специальных площадках. Аналогичные проблемы возникали и у водителей, которые двигались по дороге Н-24 «Благовещенское - Николаев» в направлении Киева. В Первомайске вынуждены были остаться «на ночлег» почти все транспортные средства, ведь из-за снежных заносов на территории сопредельных областей ехать дальше они не могли», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники полиции также проверили работу местных дорожных организаций: всего на территории области в течение суток работало около 60 единиц снегоуборочной техники.

Уже утром отдел безопасности дорожного движения УПП Николаевщины поручил руководству Службы автомобильных дорог устранить последствия непогоды на автодороге Р-75 «КПП Тимково - Балта - Первомайск - Александровка», на которой, по результатам обследования, даже после работы снегоуборочной техники были обнаружены снежные валы, сугробы и ледяные гребни.

Ранее сообщалось, что север Николаевской области «накрыла» непогода – шел сильный снег.