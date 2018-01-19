В Николаеве планируют объявить тендер в 4,4 миллиона гривен на разработку транспортной стратегии города

Исполняющая обязанности городского головы Николаева-секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова заявила, что в ближайшее время будет объявлен тендер на разработку транспортной стратегии города.

Такое заявление Татьяна Казакова сделала в комментарии журналистам после сессии, в четверг, 18 января.

Так, комментируя информацию о том, как обстоят дела с работой коммунального учреждения «Агентство развития Николаева», Татьяна Казакова сказала следующее:

- «Агентство развития» в первую очередь занимается сейчас стратегией. Транспортной стратегией. Более того, мы на исполкоме приняли изменение в тендерный комитет, чтобы стратегия транспорта, а это 4 миллиона 400 (гривен, - ПН), как можно быстрее прошли и мы буквально на следующей неделе проверили тендерную документацию и был объявлен тендер, чтобы не терять никакую минуту. Этой стратегией, кстати, занимается Денис Моляка, связанный с «Агентством развития».

На уточняющий вопрос о том, в качестве кого Денис Моляка, который не является работником исполнительного комитета Николаевского горсовета, принимает участие в разработке стратегии, Казакова сказала:

- Он может по контракту работает с «Агентством развития». Скорее всего, он по контракту с ними работает. Мое предложение было Денису, лично мое предложение, чтобы он шел в наше управление транспорта и занимался вот этой стратегией. Пока он воздержался.

При этом отвечая на вопрос о том, какую ответственность будет нести Денис Моляка за свою работу, Казакова ответила:

- Никакой. Никакой. Ответственность будет нести «Агентство развития», если они подпишут с ним контракт. Если мы юридическую цепочку ведем, то это будет ответственность «Агентства развития».

Помимо этого, и.о.мэра высказала мнение, что не важно, от кого будут исходить предложения.

- Не важно, от кого придут мысли: от «Агентства развития», от управления или от частного лица. Главное, чтобы это было правильно. Более того, не он будет этим заниматься, а мы вытаскиваем сейчас техническую документацию на проведение тендера. Этим будет заниматься совсем другие компании. Но он – один из участников процесса. Точно также, как и участник процесса заместитель директора НТТУ Матвеев Виталий, - заявила Казакова.

Стоит отметить, что разработка транспортной стратегии заложена в программу «О развитии устойчивой городской мобильности», которая была принята перед утверждением бюджета Николаева на 2018 год. Эта программа предусматривает решение вопроса пассажирских перевозок, развитие водного и электротранспорта, разработку планов по оптимизации парковки частных транспортных средств такси и комплексных схем организации дорожного движения.

Общая сумма на реализацию данной программы, составляет 6,4 миллионов гривен, на 2018 год в бюджете заложено 4,4 миллиона гривен и еще два миллиона на 2019 год.