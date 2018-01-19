Николаевские спецназовцы из «КОРДа» и «Святого Николая» в день Крещения Господнего окунались в Ингуле и в зоне АТО

В пятницу, 19 января, в день Крещения Господнего николаевские сотрудники Управления Департамента «Корпуса оперативно-внезапного действия» Национальной полиции Украины (КОРД) начали новую добрую традицию подразделения – собрались вместе, чтобы окунуться в ледяную купель.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

«КОРДовцы наглядно продемонстрировали, что в здоровом теле – действительно здоровый дух, и, уважая традиции христианства, ныряли в воды реки Ингул», - говорится в сообщении.

В ледяную воду решился окунуться и командир – начальник Управления КОРД в Николаевской области Александр Аксентюк. Руководитель бойцов считает, что такие мероприятия как никогда сплачивают коллектив.

Окунулись в ледяную купель в этот день и офицеры спецподразделения николаевской полиции «Святой Николай», которые третий месяц охраняют общественный порядок в зоне проведения Антитеррористической операции на Востоке Украины.