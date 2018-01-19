Мэрия Николаева просит портовиков отремонтировать разбитые улицы Турбинную и Новозаводскую

По словам вице-мэра Юрия Степанца, нередко вес грузовых автомобилей, курсирующих к предприятиям, превышает нормативы, определенные законодательством и разрушает дороги.

«В соответствии с решением исполнительного комитета Николаевского городского совета от 11.04.2016 № 325 «О мерах по оптимизации движения большегрузного автотранспорта к предприятиям морехозяйственного комплекса Николаева и его диспетчеризации» дороги по ул. Новозаводской и ул. Турбинной является безальтернативной частью маршрута движения большегрузного транспорта стивидорных компаний», - говорится в сообщении.

Он отметил, что на сегодняшний день дорога на улице Новозаводской и Турбинной находится в неудовлетворительном состоянии. И несмотря на то, что исполнительные органы горсовета принимают меры по их содержанию и текущему ремонту, им необходим капитальный ремонт.

Юрий Степанец

По предварительным расчетам стоимость работ составит около 120 миллионов гривен. Однако, по его словам, провести их исключительно за счет бюджетных средств не получится. Поэтому городская власть обратилась к предприятиям морехозяйственного комплекса с предложением принять участие в их ремонте.



В свою очередь представители стивидорных компаний отметили, что должны обсудить это с учредителями и акционерами компаний.