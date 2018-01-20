Лидер партии «Сербская лига» призвал Путина ввести войска в Косово для «защиты сербского народа»

Александр Джурджев Сербская партия «Сербская лига» заявила, что миротворцы ООН не могут защитить их народ и инициировала направление запроса к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести миротворческие силы в Косово и Метохию.

Об этом идет речь в заявлении лидера партии «Сербская лига» Александра Джурджева.

В обращении он призвал правительство Сербии «активизировать свои права» и привлечь 999 силовиков сербских военизированных служб к миротворческому процессу в Косово.

- «Сербская лига» призывает исполнительную и законодательную власть в нашей стране, правительстве и Ассамблее направить запрос президенту России Владимиру Путину о включении Российской Федерации в весь процесс и о заключении соглашения между Сербией и Россией по примеру кризиса в Сирии. Резолюцией 1244 разрешить прибытие российской армии в южную сербскую провинцию, что предотвратит убийство сербского народа албанскими террористами и сжигание всего, что принадлежит государству Сербия и его гражданам, - сказал он.

Ранее сообщалось, что президент Косово обвинил Россию в попытках дестабилизации его государства. А Сербия и Беларусь проголосовали против резолюции ООН по Крыму, отказавшись публично осуждать РФ за аннексию.