Николаевский шахматист одержал победу на международном фестивале в Чехии

Андрей Прудников Тренер Николаевской областной ДЮСШ по шахматам Андрей Прудников победил в международном шахматном фестивале в Чехии.

Об этом сообщил вице-президент Федерации шахмат Николаевской области Дмитрий Горощенко.

Так, кандидат в мастера спорта Андрей Прудников одержал победу в турнире «В» международного шахматного фестиваля «Прага ОПЕН», набрав 7,5 очков из 9 возможных.

Отмечается, что шахматист опередил 116 соперников из 17 стран мира.

Ранее сообщалось, что четверо николаевских игроков попали в ТОП-100 шахматистов Украины.