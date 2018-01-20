Николаевский шахматист одержал победу на международном фестивале в Чехии

Тренер Николаевской областной ДЮСШ по шахматам Андрей Прудников победил в международном шахматном фестивале в Чехии.
Об этом сообщил вице-президент Федерации шахмат Николаевской области Дмитрий Горощенко.
Так, кандидат в мастера спорта Андрей Прудников одержал победу в турнире «В» международного шахматного фестиваля «Прага ОПЕН», набрав 7,5 очков из 9 возможных.
Отмечается, что шахматист опередил 116 соперников из 17 стран мира.
Ранее сообщалось, что четверо николаевских игроков попали в ТОП-100 шахматистов Украины.