В рамках европейской программы Николаевский зоопарк отправил во Францию амурского леопарда Рокота

Николаевский зоопарк в рамках европейской программы отправил во французский «Парк кошек» амурского леопарда.

Об этом сообщается на странице Николаевского зоопарка в Facebook.

Так, 66-килограммовый амурский леопард Рокот отправился в город Нель в специализированном транспорте для зооперевозок, оборудованном датчиками слежения, климат-контролем, кондиционером, управление которыми идет из кабины водителя.

«Сегодня в рамках европейской программы (EEP) амурский леопард 2015 года рождения (кличка Рокот) отправлен во Францию, в город Нель, в «Парк кошек». Кот в хорошей физической форме, с уравновешенной психикой, при взвешивании показал достаточно высокие показатели - 66 килограммов, что свидетельствует о том, что самец будет крупным», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее сестру леопарда Рону отвезли на Дальний Восток в «Приморский Сафари-парк».

Напомним, что в сафари-парке в Шкотовском районе Приморского края России тигр Амур подружился с козлом, которого ему прислали на съедение.