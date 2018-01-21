В Беларуси троих прокуроров поймали на распитии виски в служебном автомобиле

В сети появилось видео, на котором в июне 2017 года трое мужчин распивают в центе Минска шотландский виски «Ballantine’s» в день 95-летия белорусской прокуратуры.

Видео опубликовало сообщество «СТОП ГАИ Беларусь».

Как сообщает Belsat.eu , в автомобиле могли находиться столичный прокурор из Советского района Андрей Мурашко и работник столичной прокуратуры Октябрьского района. По их информации, прокуроров, снятых на видео, могут уволить.

Также авторы видео обещают, что опубликуют запись со звуком, если прокуроры не отнесутся должным образом к просьбе работников предприятия «Сельмаш». Однако о каком деле идет речь, пока неизвестно.