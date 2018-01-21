В США на «Марш Женщин» против сексизма Трампа вышло более 100 тысяч человек

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В США по всей стране прошли многотысячные демонстрации против политики президента Дональда Трампа - Марш женщин 2018 (Women’s March 2018), приуроченные к первой годовщине его президентства.

Об этом пишет «112».

Сотни тысяч людей приняли участие в маршах в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и других американских городах. Большинство демонстранток были одеты в розовые вязаные шапочки (pussy hats), которыми они пытаются напомнить о грубых высказываниях Трампа, которые он позволял себе в адрес женщин.

Участницы акций также держали плакаты с лозунгами вроде Место женщины - в Белом доме, Сражайся, как девочка, Выбери клоуна - жди цирк и др.

Сам Трамп невозмутимым образом отреагировал на «Марш женщин» в своем Twitter, написав, что в США в субботу наблюдается хорошая погода, являющаяся «идеальным днем ​​для всех женщин для проведения марша».

— Выходите сейчас туда, чтобы праздновать исторические события и беспрецедентный экономический успех, и создание благосостояния, которые происходили в течение последних 12 месяцев. Самый низкий уровень безработицы среди женщин за последние 18 лет! - написал Трамп.

Напомним, что в 2017 году певица Мадонна выступила в Вашингтоне на Женском марше против президента США Дональда Трампа с нецензурной лексикой. При этом 21 января 2017 года, во многих городах и странах мира прошли Женские марши, участницы которых выражали свое недовольство президентом США Дональдом Трампом. Всего таких маршей было около 700, в них приняли участие более 2 миллионов человек.

Юлия Давиденко

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русскийобщество