В США на «Марш Женщин» против сексизма Трампа вышло более 100 тысяч человек

В США по всей стране прошли многотысячные демонстрации против политики президента Дональда Трампа - Марш женщин 2018 (Women’s March 2018), приуроченные к первой годовщине его президентства.

Об этом пишет «112».

Сотни тысяч людей приняли участие в маршах в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и других американских городах. Большинство демонстранток были одеты в розовые вязаные шапочки (pussy hats), которыми они пытаются напомнить о грубых высказываниях Трампа, которые он позволял себе в адрес женщин.

Участницы акций также держали плакаты с лозунгами вроде Место женщины - в Белом доме, Сражайся, как девочка, Выбери клоуна - жди цирк и др.

Сам Трамп невозмутимым образом отреагировал на «Марш женщин» в своем Twitter, написав, что в США в субботу наблюдается хорошая погода, являющаяся «идеальным днем ​​для всех женщин для проведения марша».

— Выходите сейчас туда, чтобы праздновать исторические события и беспрецедентный экономический успех, и создание благосостояния, которые происходили в течение последних 12 месяцев. Самый низкий уровень безработицы среди женщин за последние 18 лет! - написал Трамп.

Beautiful weather all over our great country, a perfect day for all Women to March. Get out there now to celebrate the historic milestones and unprecedented economic success and wealth creation that has taken place over the last 12 months. Lowest female unemployment in 18 years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 января 2018 г.

Напомним, что в 2017 году певица Мадонна выступила в Вашингтоне на Женском марше против президента США Дональда Трампа с нецензурной лексикой. При этом 21 января 2017 года, во многих городах и странах мира прошли Женские марши, участницы которых выражали свое недовольство президентом США Дональдом Трампом. Всего таких маршей было около 700, в них приняли участие более 2 миллионов человек.