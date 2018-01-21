Целеустремленный парень из Николаева с ДЦП нуждается в помощи для реабилитации в Германии: «Он учит верить в себя»

Ученик 10-го класса школы №17 в Николаеве нуждается в поддержке при осуществлении мечты – преодолении страшных последствий детского церебрального паралича. Парень провел огромную работу и стал живым чудом для многих медиков, однако для окончательного успеха ему нужна реабилитация в Германии, передает ТСН.

От ученика, который учится по индивидуальной программе в обычной школе, пребывают в восторге все учителя. Особенно парню нравится работать с компьютером.

- Редакторы, дизайн, шрифты, оформление, - рассказывает о своем увлечении Никита Кучеренко.

Учитель информатики Галина Мальнева признается, что Никита очень старательный и талантливый ученик

- Он очень способный и, знаете, интеллигентный. Эта интеллигентность у него во всем, - отметила она.

Парень родился с тяжелой формой ДЦП. Что он достигнет таких результатов – не верил никто, кроме родных.

- Ребенок не мог самостоятельно двигаться, самостоятельно кушать, - вспоминает главный врач Николаевской поликлиники №3 Людмила Шишко.

Благодаря родным Никита лечился во многих больницах и медицинских и реабилитационных центрах Украины, стойко переносил изнурительные процедуры, когда ему разрабатывали скованные мышцы.

- Плакал, доходило до того, что у него открывался рвотный рефлекс, потому что он знал, что будет больно и готовился к этой боли, - рассказала бабушка Елена Кучеренко.

- Кости растут быстро, мышцы не успевают, нужно подрезать в лучшем случае, а в худшем – делать костные операции. В жизни Никиты было шесть таких операций, - говорит мама Наталья Кучеренко.

Свой первый урок Никита сделал в 6 лет, и с тех пор он упорно трудился каждый день. В 15-летнем возрасте парень поставил цель пройти километровый марафон – и сделал это. Последний год Никита абсолютно самостоятельно передвигается по городу, потому что постоянно занимается на тренажерах: трижды в неделю в спортзале, остальные дни дома. Одноклассники не скрывают, что Никита является примером для них.

- Он учит, как надо цепляться за жизнь, что нужно верить в себя и не опускать руки, стараться жить, - говорит Дарья Войтенко.

Сейчас у парня завершается период интенсивного роста, и ему срочно нужно ехать на реабилитацию в Германию, потому что там используют методики, которые больше всего помогли ранее.

- Учитывая, что он там прооперирован, врачи там за ним наблюдают, они знают, как откорректировать, что вовремя сделать, - говорит врач Людмила Шишко.

Сам Никита говорит, что у него есть мечта.

- Я хочу ходить, как нормальный человек, который не шатается, не делает дефектов, - признался он.

И немецкие медики могут ему в этом помочь.

Авиаперелет благодаря «Международным авиалиниям Украины» будет для Никиты бесплатным. Стоимость самой реабилитации составляет 5,5 тысяч евро. Половину суммы уже собрали неравнодушные, на остальное нужна немедленная помощь. Ее может оказать каждый – для этого стоит перевести любую сумму на карту Приватбанка 5168 7427 0657 7016. Получателем является мама парня Наталья Кучеренко.

Напомним, в 2011 году Никите было 10 лет и тогда он задавался целью: «Я обязательно вылечусь. И еще буду бегать на физкультуре, как другие мальчики!».