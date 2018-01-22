Корабельный военкомат приглашает мужчин на семинар касательно военной службы

Корабельный районный военный комиссариат проводит семинар с мужчинами в возрасте от 18 до 56 лет касательно перспектив военной службы.

Об этом идет речь в сообщении военкомата.

Так, семинар проводится по таким темам:

«преимущества военной службы по контракту; вакантные должности в воинских частях; обучение в высших военных учебных заведениях; льготы участникам боевых действий; перспективы денежного обеспечения в ВСУ», - говорится в сообщении.

Данное мероприятие состоится в пятницу, 26 января в 12:00, по адресу проспект Корабелов 12 (Библиотека - филиал №18).

За более подробной информацией можно обращаться по телефонам 64-53-00; 0665222954.

Напомним, что ранее Корабельный военкомат приглашал на службу по контракту в Вооруженные силы Украины.