С обморожением конечностей россиянин незаконно пересек границу и попросил убежища в Украине

Пограничники задержали гражданина Российской Федерации, который незаконно пересек границу в Харьковской области и попросил предоставить ему статус беженца.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Информация о подозрительной личности, которая незаконно пересекла границу РФ с Украиной поступила 20 января в полдень инспектору отдела «Старица» Харьковского отряда от местного жителя.

«Через несколько минут пограничный наряд обнаружил и задержал гражданина России, который незаконно пересек государственную границу», - говорится в сообщении.

Задержанный сразу же обратился к пограничникам о предоставлении ему статуса беженца на территории Украины. Прежде чем рассмотреть его просьбу, пограничники вызвали скорую помощь, так как он имел признаки переохлаждения.

Медики поставили диагноз «обморожение кистей рук и ног». Сейчас россиянин находится в больнице под охраной.

По факту обращения гражданина РФ на получение статуса беженца пограничники проинформировали Главное управление Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области.

Напомним, что в декабре 2017 года трое граждан России попросили статус беженцев у сотрудников Государственной пограничной службы Украины, из-за преследований со стороны Российской Федерации.