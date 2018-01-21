В США из-за остановки финансирования закрыли для посещений Статую Свободы

Один из главных символов Нью-Йорка - Статую Свободы - закрыли для посещений туристов. Это связано с временной остановкой финансирования туристического объекта федеральным правительством, говорится на официальной странице достопримечательности в Twitter.

«Статуя Свободы и остров Эллис закрыты из-за потери ассигнований», - говорится в сообщении. Для возврата билетов и информации относительно круизов по гавани рекомендуют переходить на официальный сайт.

Тем временем агентство AFP сообщило, что в ночь на воскресенье лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что в ночь на понедельник сенат США должен во второй раз голосовать за проект временного финансирования федерального правительства, которое уже приостановило работу из-за отсутствия денег.

18 января Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о временном финансировании работы правительства страны до 16 февраля, но на следующий день Сенат не смог проголосовать за него.

Временный бюджет не поддержало достаточное количество демократов, чтобы в итоге проект набрал необходимые 60 голосов.

Поэтому 20 января в США начался так называемый «шатдаун» (government shutdown) - временное приостановление работы органов власти и госучреждений за отсутствия финансирования.

Из-за этого, в частности, на выходных была закрыта для посетителей Статуя Свободы, а пресс-служба Белого дома перестала отвечать на звонки.