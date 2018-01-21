«Заинтересованные стукачи сдадут всех коррупционеров», - в ГПУ предложили создать антикоррупционный фонд

Андрей Лысенко Представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрея Лысенко предложил создать в Украине Антикоррупционный фонд, деньги из которого шли бы тем, кто «сдает» коррупционеров.

Об этом он написал у себя на странице в социальной сети Facebook.

По его мнению, таким образом ситуация в сфере борьбы с коррупцией значительно улучшится.

«Если из стотысячных зарплат, премий, многомиллионных затрат на офисы, авто, спецаппаратуру и смешных тайных агентов создать Антикоррупционный Фонд, то неравнодушные люди и просто заинтересованные стукачи за умеренное вознаграждение сдадут с железобетонной фактурой всех коррупционеров. Для этого не надо годами создавать структуры, законодательство, конкурсы на лучших из худших и оскорбленных. Надо только открыть Единственное приемное окно и дать объявление с тарифами в СМИ», - предложил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, как на днях НАБУ задержало директоров компаний нардепов от БПП, подозреваемых в хищении газа на 1,5 миллиарда гривен.