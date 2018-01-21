На Николаевщине «Suzuki» столкнулся с фурой и съехал в кювет: водитель – 20-летняя киевлянка находится в больнице, ее мать – погибла

В воскресенье, 21 января, около 12:20 на трассе Н-24 вблизи поселка Александровка Вознесенского района Николаевской области в аварию попали две жительницы Киева, одна из которых погибла на месте.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Отмечается, что легковой автомобиль «Suzuki», за рулем которого находилась 20-летняя киевлянка, столкнулся с грузовым автомобилем «МАN» и выехал за пределы проезжей части в кювет.

«Вследствие автоаварии 40-летняя пассажирка легкового автомобиля погибла на месте, а водитель, ее дочь, с различными травмами госпитализирована», - сообщили в полиции.

Водитель грузовика не пострадал. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП. Назначено проведение соответствующих экспертных исследований.