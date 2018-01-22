В Николаеве повторно объявили конкурс на должность начальника городского управления образования

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В мэрии Николаева снова объявили конкурс на должность начальника управления образования Николаевского городского совета.

Об этом сообщают в отделе кадров Николаевского городского совета.

«В соответствии с требованиями статьи 10 Закона Украины «О службе в органах местного самоуправления» исполнительный комитет Николаевского городского совета объявляет конкурс на замещение вакантной должности начальника управления образования Николаевского городского совета»,  - говорится в сообщении. 

Ознакомиться с квалификационными требованиями и перечнем необходимых документов можно по этой ссылке. Дополнительную информацию по основным функциональным обязанностям, размеру и условиям оплаты труда предоставляют по телефону 37-09-55.

Отмечается, что срок принятия документов - в течение 30 календарных дней со дня опубликования объявления о проведении конкурса. Документы принимают по адресу: Николаев, улица Адмиральская, 20, каб. 371, с 9:00 до 12:00 (понедельник-четверг). Номер телефона для справок: 0512-370955.

Напомним, что ранее был объявлен конкурс на должность начальника городского управления образования. Всего на место начальника управления образования Николаевского горсовета претендовало шесть кандидатов, ни один из них не отвечал квалификационным требованиям

В итоге конкурс на должность главы Николаевского гороно выиграла чиновница ОГА Удовиченко. Однако она отказалась возглавить гороно Николаева, так как была назначена и.о. директора департамента образования Николаевской ОГА.

Людмила Жерновская

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русскийобщество