Одесская фирма, победившая в торгах по питанию детей в Николаеве, планирует модернизировать столовые

Одесская фирма «Олимпия Сервис», которая выиграла тендер на организацию питания в 127 учебных заведениях Николаева, планирует отремонтировать помещения пищеблоков и модернизировать оборудование.

Об этом идет речь в заявлении фирмы, пришедшем на редакционную почту «Престуности.НЕТ».

В фирме отмечают, что материально-техническая база предприятия и опыт работы в сфере питания позволяет сертифицированному предприятию осуществлять качественную и своевременную организацию питания в Одессе и Николаеве. Также в «Олимпия Сервис» отмечают соблюдение всех норм действующего законодательства.

«За время работы на территории города Одессы силами и за счет средств ЧП «Олимпия Сервис», осуществлен капитальный ремонт многих пищеблоков учебных заведений. К таким работам следует отнести: непосредственный ремонт помещений, приобретение и установка нового технологического оборудования, установка новых систем вентиляции помещений, замена и ремонт старых систем водоотведения и отопления. ЧП «Олимпия Сервис» также планирует выполнение аналогичных работ в учебных заведениях города Николаева», – подчеркнули в одесской фирме.

Кроме того, одесские предприниматели обещают оставить на работе всех работников пищеблоков всех учебных заведений города Николаева. Кроме того, такие сотрудники будут трудоустроены на территории города Николаева, на основании чего все местные налоги будут оставлены в городском бюджете.

Напомним, что ранее тендерный комитет управления образования Николаевского городского совета завил о намерении подписать договор, общей стоимостью в 60 миллионов гривен, на питание детей в 127 школах Николаева с одесской фирмой «Олимпия-сервис».