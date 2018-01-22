В Одессе провели в последний путь полицейского, смертельно раненного во время задержания преступника

В Одессе 22 января простились с погибшим 27-летним полицейским Сергеем Пригариным.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Напомним, что уроженец Вознесенска Пригарин служил в Одессе и погиб во время задержания опасного преступника. У него остались жена и маленькая дочь, ранее был объявлен сбор средств, чтобы помочь семье погибшего полицейского.

Церемония прощания состоялась в Доме офицеров Одессы. Отдать последний долг погибшему правоохранителю пришли его родные и друзья, сослуживцы, жители Одессы, а также руководители Нацполиции Украины и полицейского главка Одесской области, председатель облгосадминистрации.

- Мы скорбим вместе с вами. Хочу поблагодарить за то, что вы воспитали достойного сына и офицера. Он стоял на страже закона и порядка и погиб, выполняя служебный долг. Мы сделаем все, чтобы дочь Сергея, эта маленькая девочка, знала, что ее отец – полицейский и герой. Силы вам выдержать эту тяжелую утрату. А вашему сыну – слава и вечная память, - сказал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

- К сожалению, первыми нас всегда оставляют лучшие. Ваш сын, муж, отец был именно таким, - отметил глава одесской полиции Дмитрий Головин.

После церковной литургии Сергея Пригарина похоронили на Таировском кладбище в Одессе.