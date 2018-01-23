«Тендер признан, мы проиграли», - и.о. мэра Николаева Казакова о торгах на организацию питания в учебных заведениях

Татьяна Казакова Исполняющая обязанности мэра Николаева - секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова назвала выигрыш тендера на организацию питания в 127 учебных заведениях города одесской фирмой «Олимпия-сервис» проигрышем менеджмента.

Данное заявление она сделала в ходе пресс-конференции во вторник, 23 января.

Напомним, что ранее тендер в 60 миллионов на питание николаевских детей выиграла одесская фирма, которую подозревали в хищении.

Так, по словам Казаковой, она была заинтересована в том, чтобы коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях (КОП - прим. ПН) победило в тендере.

- Я конечно была заинтересована в том, чтобы выиграло наше коммунальное предприятие. Потому что потерять его я не хочу. У меня сейчас стоит задача независимо от того, каким будет решение, сохраните предприятие, чтобы оно участвовало в следующих торгах. Мы должны это предприятие сохранить, но не признать этот тендер мы не можем. Тендер признан, наш менеджмент проиграл. Мы должны признать и понять, как дальше развиваться, - рассказала она.

Также и.о. мэра отметила, что из-за проигрыша КОПа, город понёс значительные потери.

- Смотрите, тендер на 70 миллионов. Из 70 миллионов где-то 20 – это заработная плата, из которых 7-8 миллионов – это налог. 7-8 миллионов это что-то недостроенное. Те же крыши, дома, наши дороги и так далее. Это то, что мы потеряли. Второе что мы потеряли – это возможность нашего предприятия участвовать через Prozorro в закупках. Вряд ли эта одесская компания будет участвовать на Prozorro, продавать. Свое коммунальное предприятие мы бы заставили, - отметила Казакова.

Еще одним последствием проигрыша стало то, что одесское предприятие, по мнению секретаря горсовета, вряд ли согласится на программу создания школьного меню на сайте Николаевского городского совета.

- Мы уже подготовили документы, подготовили техзадания на программное обеспечение, мы уже готовы были подписывать для того, чтобы родители каждого ребенка могли проконтролировать на своём смартфоне питание детей. Мы уже дошли и узнаем, что наш КОП проиграл тендер, - сказала она.

В то же время Казакова выразила надежду на то, что за КОПом останется закреплен буфет.

- Насколько я понимаю, то сегодня-завтра-послезавтра, компания приедет в тендерный комитет образования, будут смотреть. Я рекомендую им перепроверить условия, потому что по условиям, по-моему, там должно быть не меньше двухсот человек в штате, определенное холодильное оборудование, Но у одесситов есть куча возможностей, они могут просто заключить договор с магазином Таврия-В и показать, что у них есть там холодильники и так далее, - рассказала она.

Также и.о. мэра отметила, что не планирует увольнять директора КОПа Глеба Новоторова и контракт с ним подписан до 2019-2020 года.

- Я бы его не увольняла. По одной просто причине: я считаю, что система должна работать не зависимо от того, какой человек приходит на это место, - подчеркнула Казакова.

Ранее сообщалось, что одесская фирма, победившая в торгах по питанию детей в Николаеве, планирует модернизировать столовые.