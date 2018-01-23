«Николаевский международный аэропорт» намерен получить сертификат аэродрома до 1 апреля, - и.о. директора КП Волошин

КП «Николаевский международный аэропорт» планирует получить сертификат аэродрома до 1 апреля текущего года, после устранения выявленных комиссией недостатков.

Такое заявление в ходе выездного совещания по вопросам работы КП сделал исполняющий обязанности директора Владислав Волошин.

Так, по его словам, на данный момент решается вопрос, который заключается в облете радиотехнических-средств.

– Буквально сейчас в аэропорт «Херсон» летит самолет-облетчик, соответственно, на основании данного вопроса мы сможем дополнить сертификационное дело данными разделами и подать его на полную сертификацию, – заявил Волошин.

Владислав Волошин Кроме того он сообщил, что коммунальное предприятие прошло три комиссии, получив при этом перечень недочетов.

– Одна из них (комиссий, – прим.) была госслужба авиационной безопасности, результатом которой было получение сертификата авиационной безопасности. Следующие – комиссия по вопросам аварийно-спасательного обеспечению, и по вопросам аэродромной деятельности, - сказал и.о. директора КП.

Также Волошин отметил, что выявленные комиссией недостатки планируется устранить до конца первого квартала этого года, в результате чего КП может получить сертификат аэродрома.

– На основании решений данных комиссий был вынесен перечень недостатков, который планируется устранить до 1 марта текущего года. После устранения мы взываем повторно дополнительную полноценную комиссию, которая уже будет определять состояние дела. Что касается получения сертификата аэродрома, в планах у нас стоит получить сертификат аэродрома до 1 апреля 2018 года, – заявил Волошин.

– К этому же времени мы планируем допустить в первую очередь терминал. Параллельно к этому времени мы будем работать по организации обслуживания пассажиров и обслуживания воздушных суден на перроне. К сожалению, своими силами, в связи с недостатком финансирования, мы на данном этапе не можем обеспечить данные услуги. Нам придется, скорее всего, заключать договора с тендерными компаниями. Также параллельно будем вести переговоры с авиакомпаниями по вопросам регулярных внутренних линий чартерных и международных рейсов, - сообщил Волошин.

Ранее сообщалось, что КП «Николаевский международный аэропорт» получил сертификат авиационной безопасности.

Напомним, что КП «Николаевский международный аэропорт» может начать свою работу не раньше, чем в мае текущего года.