Савченко призвал нардепов инициировать включение финансирования «Николаевского международного аэропорта» в госпрограмму

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко призвал депутатов Верховной Рады Украины обратиться к Правительству и Премьер-министру с инициативой включить финансирование Николаевского международного аэропорта в государственную программу.

Такое заявление Савченко сделал в ходе выездного совещания по вопросам возобновления функционирования КП «Николаевский международный аэропорт».

Савченко отметил, что предприятию после открытия необходимо будет функционировать и развиваться, при этом есть необходимость в дополнительном финансировании.

– Призываю, чтобы вы обратились к Премьер-министру Украины и к Правительству с просьбой в 2018 году все же включить финансирование николаевского аэропорта в государственную программу. Потому что за те деньги, какие мы вместе с районами, с депутатами собирали, мы сможем запустить наш аэропорт, но потом он должен полноценно функционировать. Для этого нужны достаточно большие инвестиции, – заявил Алексей Савченко.

Также Савченко призывал народных депутатов Украины разработать законопроект, который позволит развивать в Украине внутренний авиационный флот.

– Обращаюсь ко всем депутатам Верховной Рады: обратитесь к Правительству, создайте мощный законопроект, который даст возможность развивать внутренние соединения, внутренний авиационный флот. Ведь сегодня любая компания, которая может прийти работать в аэропорт и будет предоставлять самолеты, платит акцизы, те же налоги, те же лицензии. То есть нет стимулирования внутреннего рынка на общегосударственном уровне. Надо поддержать отрасль и сделать это правильно - на законодательном уровне. Посмотреть и по горючему, и по остальным акцизам, и по лицензированию - надо сделать это таким способом, чтобы сегодня мы имели авиафлот, который предоставит возможности. Если нам удастся, то себестоимость билета внутренних перевозок будет составлять 600 гривен. И он не будет стоить тех денег, сколько стоит авиабилет сейчас, - отметил Алексей Савченко.

Напомним, что КП «Николаевский международный аэропорт» может начать свою работу не раньше, чем в мае текущего года.