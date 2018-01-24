В Николаеве строят новое жилье для военнослужащих ВМС – обещают закончить уже в этом году

В Николаеве строят три дома для военнослужащих ВМС Украины. Всего в них будет 216 квартир.

Об этом сообщается в сюжете телеканала «Бриз».

В первую очередь жилье дадут военным, которые передислоцировали в Николаевскую область из оккупированного Крыма. Также на базе этого жилья хотят создать фонд общежитий для морпехов, летчиков и других бойцов ВМС. Работы ведутся в полном масштабе, их планируют закончить в четвертом квартале 2018 года. Также сообщается, что командующий ВМС Игорь Воронченко проинспектировал строительство трех домов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Генштабе планируют создать в Николаеве «Корпус морской пехоты».