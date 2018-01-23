Польша выслала из страны более 60 украинцев из-за их нелегального трудоустройства

Пограничная служба Польши приняла решение выслать из страны более 60 украинцев из-за их нелегального трудоустройства.

Об этом заявил пресс-секретарь Надбужанского отдела Пограничной службы Польши Дариуш Сеницкий, сообщает «Польское радио».

Как отмечается, польские пограничники установили факт нелегального трудоустройства 63 иностранцев, в том числе 62 граждан Украины, одним из агентств временной занятости в Люблине.

«В результате проверки задержаны в общей сложности 63 иностранца, в том числе 62 гражданина Украины и одного гражданина Молдовы, которые были трудоустроены без необходимых разрешений и договоров одним из люблинских агентств временной занятости», - сообщил Сеницкий.

Сообщается, что указанные иностранцы, по решению пограничной службы, должны покинуть территорию Польши, а против владельца фирмы в суд направлено соответствующее исковое заявление.

Напомним, ранее в Польше задержали женщину, «продававшую» украинцев в трудовое рабство.